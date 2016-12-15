Первого марта Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте и сопредседатель «Деловой России», представил журналистам (включая Republic) программу экономических реформ Столыпинского клуба – одну из двух конкурирующих стратегий развития экономики, подготовленных по поручению президента. Альтернативную программу готовит Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина. Цель обеих стратегий – вывести Россию из структурного экономического кризиса, найти для экономики новую, несырьевую опору. Подходы же двух реформаторских групп в корне различны. В этом году президенту предстоит выбрать из этих двух вариантов тот, что ляжет в основу экономических преобразований следующего президентского срока. Republic составил краткий гид по основным положениям и различиям двух соперничающих программ.

Бэкграунд

Программа Столыпинского клуба впервые появилась осенью 2015 года под авторством Глазьева – Титова – Клепача и вызвала резкую критику экспертного сообщества. С тех пор она была доработана, и ее основным лицом стал Борис Титов. Но в ней по-прежнему остаются характерные для Сергея Глазьева элементы плановой экономики и протекционизма, а также идея наращивания государственных инвестиций, в частности на обеспечение дешевой ипотеки и стимулирование строительства жилья, впервые предложенная Андреем Клепачем в должности заместителя министра экономического развития в 2014 году. Сторонник этой программы – помощник президента Андрей Белоусов, давний идейный соратник Клепача.

Работа над программой ЦСР не закончена, представить публике ее планируют в мае. Но ее основные положения известны по выступлениям Кудрина и участников его команды. В частности, к работе привлечены два бывших заместителя министра экономического развития – Михаил Дмитриев и Сергей Беляков, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и Институт проблем правоприменения Европейского университета. При этом Беляков и Клепач формально участвуют в работе обеих групп.