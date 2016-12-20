05:42

Генеральный прокурор США Джефф Сэшнс дважды встречался с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком до выборов американского президента. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей в Министерстве юстиции.

По версии источников издания, одна из таких встреч состоялась в сентябре 2016 года в офисе Сэшнса, который тогда находился в должности сенатора Конгресса от штата Алабама. Именно этот период спецслужбы США называют «пиком российской хакерской кампании», призванной повлиять на предвыборную гонку.

Ранее в ходе слушаний в Сенате перед своим назначением на пост генпрокурора Сэшнс в ответ на прямой вопрос о контактах администрации президента США Дональда Трампа с представителями России, заявил, что ничего о них не знает.

1 марта Сэшнс заявил, что никогда не встречался ни с какими российскими чиновниками и не обсуждал с ними ход президентской кампании, передает Associated Press. Данные из статьи The Washington Post Сэшнс назвал лживыми.

Издание отмечает, что в качестве генерального прокурора Сэшнс возглавляет расследования ФБР и Минюста в отношении помощников Трампа и предполагаемого российского вмешательства в выборы. В конце февраля Сэшнс заявлял, что «возьмет самоотвод» при расследовании против команды Трампа, чтобы ФБР и Министерство юстиции оставались «независимыми».

В Демократической партии призвали Сэшнса уйти в отставку в связи с публикацией в The Washington Post, передает Reuters. Лидер партии в палате представителей Нэнси Пелоси указала, что он солгал под присягой Конгрессу.

В конце января президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора Салли Йетс после критики своего указа об ужесточении миграционной политики. На ее место был назначен один из первых сторонников Трампа в его президентской кампании Джефф Сэшнс.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после скандала из-за контактов с Кисляком. Причиной стала информация о том, что в декабре 2016 года экс-советник обсуждал по телефону с российским дипломатом возможную отмену санкций против РФ. Сам Флинн позже пояснил, что действительно говорил с послом, но разговор был о высылке из США 35 российских дипломатов.