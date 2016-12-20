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Власти Малайзии сообщили об отмене безвизового режима с КНДР. Об этом пишет агентство Bernama со ссылкой на заместителя премьер-министра страны Ахмада Захида Хамиди.

Хамиди отметил, что эта мера была принята из соображений безопасности. Начиная с 6 марта, северокорейцам для въезда в Малайзию нужно будет получать визу.

Помимо этого, из Малайзии выдворят гражданина КНДР, задержанного по подозрению в причастности к убийству. По словам прокурора Мохаммеда Апанди Али, которые передает Reuters, в отношении него не нашлось достаточных доказательств.

14 февраля брата северокорейского лидера Ким Чен Ына убили в аэропорту Куала-Лумпура. В Минздраве Малайзии позже заявили, что смерть наступила в результате «сильного паралича», причиной которого стало химическое оружие.

Прокуратура Малайзии обвинила гражданок Вьетнама и Индонезии в убийстве Ким Чен Нама. Полиция также установила, что четыре гражданина КНДР наблюдали за преступлением, после чего покинули Малайзию через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Южная Корея обращалась к России с просьбой перехватить северокорейских граждан, но Москва отказала.

Южная Корея организаторами убийства назвала сотрудников двух северокорейских министерств.