Спустя три года после «русской весны» слухи о скором присоединении самопровозглашенных республик Донбасса к России звучат гораздо убедительнее, чем той, первой весной. После январского обострения в Авдеевке задремавший было в «приднестровском» статусе регион ожил – Владимир Путин объявил о признании Россией донецких и луганских паспортов, а очень вовремя начавшаяся экономическая блокада республик Украиной обернулась неожиданной «национализацией» украинских предприятий Донбасса и прежде всего – отъемом собственности у Рината Ахметова, на протяжении этих трех лет остававшегося важнейшим игроком донецкой экономики и перестающего быть им прямо сейчас на наших глазах. Дмитрий Песков и Сергей Лавров почти открытым текстом говорят о провале минского процесса, до сих пор считавшегося безальтернативным. Дмитрий Медведев зачем-то нагнетает пессимизм, заявляя, что под санкциями России придется жить всегда. В расположение войск ДНР приезжает Надежда Савченко. Захар Прилепин объявляет себя донецким майором и говорит, что намерен воевать и дойти до Киева, а Игорь Стрелков, следуя моде на анонимные утечки, пишет, что украинский премьер времен Януковича Николай Азаров уже распределяет посты в правительстве будущей «освобожденной Украины», и это тоже можно отнести к косвенным признакам странного оживления в Донбассе – понятно, что до Киева никто не дойдет, но точно так же и весной 2014 года российская пропаганда создавала образ «большой Новороссии» с Харьковом и даже с Одессой, чтобы на этом масштабном фоне присоединенный к России Крым выглядел минимальной из неизбежных потерь, понесенных Украиной той весной. Если завтра Донецк и Луганск будут присоединены к России, тоже обязательно кто-нибудь скажет: зато до Киева не дошли, обошлось.