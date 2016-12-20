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Неизвестные трейдеры незаконно заработали более $3,6 млн на объявленной в феврале 2017 года сделке между японской телекоммуникационной корпорацией Softbank Group и американской инвестиционной компании Fortress Investment Group. Об этом сообщается в материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В SEC потребовали заморозить активы трейдеров, которые пользовались услугами брокерских компаний в Лондоне и Сингапуре, чтобы совершать сделки с акциями Fortress. Как указывают Bloomberg и CNBC, речь идет о сингапурской Maybank Kim Eng. Securities Pte и британской R.J. O'Brien Ltd.

По данным SEC, трейдеры активно скупали бумаги Fortress в течение нескольких дней до объявления сделки с Softbank по $5,92–6,35 за акцию. 14 февраля японская корпорация объявила, что планирует приобрести Fortress за $3,3 млрд (то есть по $8,08 за акцию), после чего котировки американской компании подскочили на 29% до $7,99.

Softbank известна в том числе как инвестор в акции Alibaba и Yahoo! Основатель корпорации Масаеси Сон в 2013 году говорил, что намерен создать крупнейшую по капитализации и прибыли компанию в мире, которая опередит ExxonMobil, JPMorgan и Apple..