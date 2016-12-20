10:24

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о «медийном дне» в связи с новостями о скрытых контактах генерального прокурора США Джеффа Сэшнса с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Об этом Захарова написала 2 марта в фейсбуке.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10212640701802159

Внимание представителя МИД привлекла публикация CNN, в которой говорится, что американская разведка рассматривает Кисляка как одного из высокопоставленных российских шпионов и вербовщиков в Вашингтоне.

Ранее 1 марта The Washington Post опубликовала статью о двух встречах Сэшнса с Кисляком в 2016 году, о которых он, по данным издания, умолчал при принятии присяги в Конгрессе. Газета указала, что одна из встреч произошла в сентябре прошлого года – период, который спецслужбы США считают «пиком российской хакерской кампании», призванной повлиять на результаты президентских выборов в стране.

В Демократической партии США сразу после публикации The Washington Post призвали Сэшнса покинуть свой пост. Однако сам он назвал приведенные в статье данные лживыми и подчеркнул, что никогда не встречался с представителями РФ и не обсуждал с ними ход президентской кампании.

В начале февраля The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что в конце декабря 2016 года с Кисляком контактировал советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн. В разговоре он якобы советовал Москве «не слишком бурно» реагировать на новые санкции со стороны США. Спустя несколько дней после публикации и вызванного ею скандала Флинн ушел в отставку.