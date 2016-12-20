10:29

Клиенты российских банков начали массово жаловаться на блокировку своих счетов и карт после того, как банки автоматизировали процессы выявления подозрительных операций. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, более 80% жалоб поступает на Сбербанк, который начал практику таких проверок. С помощью автоматизации банк пытается выявить нарушения законов об отмывании денег. Участники рынка считают, что в скором времени с проблемой блокировки столкнутся и клиенты других банков.

Изначально жалобы начали появляться на сайте banki.ru. Банки блокировали счета своих клиентов и рассылали им уведомления со ссылкой на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (закон 115-ФЗ). Об этом «Коммерсанту» рассказали в Росфинмониторинге.

Как отметили пострадавшие, такие рассылки они получали при снятии крупных сумм либо при переводах на счет. При этом после блокировки банк требовал предоставить пояснения и копии документов, подтверждающих источник поступления денег. Затем документы рассматриваются в течение двух-пяти дней и в результате банк может отказаться разблокировать счет с формулировкой «документы не объясняют экономического смысла операций».

В Сбербанке признают существование проблемы. Зампред Сбербанка Белла Златкис рассказала, что около 10% всех заблокированных транзакций и счетов разблокируется после предоставления документов или пояснений клиентов. По ее словам, сейчас банки не могут отказаться от автоматизации. Тогда придется перейти на ручной режим проверок, для чего потребуется «неадекватное количество специалистов», добавила она.