11:27

Компания «Петон», которая с 2014 года получала небольшие подряды от структур «Газпрома», по итогам 2016 года заняла первое место в рейтинге «королей госзаказа», составляемом журналом Forbes. Новый рейтинг опубликован на сайте издания 2 марта.

За прошлый год «Петон», которой владеют Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев, получила подряды от государства на 176 млрд рублей. Как указывает Forbes, два крупных заказа, которые позволили компании стать лидером, достались ей без конкурса: на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Ленинградской области и на сооружение установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале.

«Размер компании с выручкой 1,9 млрд рублей в 2015 году несопоставим с объемом полученных подрядов», – отметили в издании, комментируя рейтинг.

Составители списка указали, что «у “Газпрома” появились совсем уж экзотические, на первый взгляд, желания – отдавать заказы неизвестным или малоизвестным компаниям». В январе 2017 года 40 подрядов по проекту трубопровода в Китай «Сила Сибири» на общую сумму 7,9 млрд рублей выиграло микропредприятие «Томпромтранс», где работают до пяти человек.

В тройку крупнейших «королей госзаказа» вошли также ЗАО ВАД Валерия Абрамова и Виктора Перевалова с подрядами на 163,2 млрд рублей и еще один подрядчик «Газпрома» – «Стройтранснефтегаз», где «минимум половина» принадлежит семье Геннадия Тимченко (за прошлый год компания получила госзаказы на 153,3 млрд рублей).

Лидер предыдущего рейтинга – Аркадий Ротенберг – в текущем списке занял только седьмое место с подрядами на 96,9 млрд рублей.