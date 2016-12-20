12:03

Дело о катастрофе самолета Falcon во Внуково, в которой погиб глава Total Кристоф де Маржери, было выделено в отдельное производство и частично возвращено в прокуратуру. Об этом сообщает РАПСИ.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Ольги Динзе, адвоката диспетчера Надежды Архиповой, которая проходит обвиняемой по делу вместе с руководителем полетов Романом Дунаевым и вторым диспетчером Александром Кругловым. Динзе требовала вернуть дело на пересмотр для устранения нарушений прав на защиту Архиповой и Дунаева, так как суд отвел их адвокатов от участия в деле.

Солнцевский районный суд 2 марта вывел из процесса по делу о крушении самолета Falcon адвокатов Леонида Куракина и Валентина Колесникова, как того требовало гособвинение. Представители Гепрокуратуры заявляли, что защитники Дунаева и Архиповой не могут участвовать в деле, так как они присутствовали при допросах свидетелей. Куракин и Колесников в свою очередь утверждали, что были вызваны на допросы в качестве дежурных адвокатов и никогда не представляли интересы свидетелей.

Самолет Falcon разбился в ночь на 21 октября 2014 года во Внуково, столкнувшись со снегоуборочной машиной. В результате катастрофы погиб глава Total Кристоф де Маржери и трое членов экипажа.

В конце июля 2016 года водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и инженер аэродромной службы Внуково Владимир Леденев признали вину. Трое других фигурантов дела, диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова, своей вины не признают.