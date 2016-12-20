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Число людей, чье состояние равно или превышает $1 млрд, за 2016 год выросло на 60 человек и достигло 2024. Об этом говорится в ежегодном докладе The Wealth Report, который составляет компания Knight Frank. За последние десять лет численность миллиардеров увеличилась на 45%, отмечают составители доклада.

Численность мультимиллионеров (располагают капиталом $30 млн и более) за прошлый год выросла на 6340 человек и достигла 193490. Годом ранее число сверхбогатых людей уменьшилось впервые после мирового финансового кризиса 2008 года.

В России и СНГ в 2016 году численность миллиардеров достигла 90 человек (в 2015 году их было 82), а мультимиллионеров – 3230 человек (после 2940 в предыдущем году).

По прогнозам Knight Frank, количество мультимиллионеров по всему миру в течение ближайшего десятилетия увеличится на 43%. В России число людей с капиталом $30 млн и более к 2026 году вырастет на 60% до 5170 человек, численность миллиардеров – также на 60% до 144 человек.

В январе организация Oxfam сообщила, что восемь миллиардеров Земли обладают состоянием (превышает $426 млрд), равным общему объему средств, которыми располагает беднейшая половины населения. В докладе Oxfam отмечалось, что разница в доходах между богатыми и бедными стала «непристойной».