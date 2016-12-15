12:05

Доля оправдательных приговоров в России «при всем желании» не может быть выше 10%. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов, передает «Интерфакс».

«Многие критикуют модель действующего судопроизводства, но у нас из 100 подсудимых по делам 90 признают свою вину. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. 65% идут в особом порядке», – отметил Давыдов.

По его словам, СМИ «напрасно» критикуют суды из-за малой доли оправдательных приговоров. «Некоторые издания публикуют свои соображения по поводу оправдательных приговоров, что их должно быть 18–20%. Их при всем желании не может быть столько, максимум 10%», – уточнил Давыдов. Он не пояснил, почему при «максимуме» в 10% сейчас доля оправдательных приговоров составляет меньше 1%.

По данным Института проблем правоприменения, которые приводила «Медиазона», средний российский судья за семь лет работы выносит около 500 обвинительных и один оправдательный приговор. Доля оправданных по делам публичного обвинения составляет 0,2%. В случае рассмотрения дела судом присяжных эта цифра достигает 13%.

Ранее экс-представитель Следственного комитета Владимир Маркин объяснял низкую долю оправдательных приговоров с тем, что обвиняемых защищают «малозаинтересованные» государственные адвокаты.