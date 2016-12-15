12:30

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков «дошел до низости», когда эмигрировал на Украину в попытке избежать уголовного наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

«По мошенничеству проходил организатором мошеннических схем “наезда” на предпринимателей. Тянули-тянули, пока он не вышел из состава Госдумы и поехал на Украину, потому что мы его должны были привлечь к уголовной ответственности и, скорей всего, арестовали бы. Не дошел бы до такой низости – делать такие заявления, принять гражданство Украины, чтобы уйти от уголовной ответственности», – сказал глава СК.

Как подчеркнул Бастрыкин, следствие дважды выносило постановление в отношении Вороненкова. Он добавил, что дело против экс-депутата – «не прихоть Бастрыкина и Следственного комитета», а «реальный механизм возвращения средств фирмы» в российский бюджет. Слова главы СК приводит ТАСС.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков уехал из России на Украину в октябре 2016 года вместе со своей женой Марией Максаковой, экс-депутатом от «Единой России». В декабре того же года Вороненков получил украинское гражданство. 14 февраля в интервью украинскому изданию «Цензор.нет» (заблокировано в России по решению суда) он рассказал, что к эмиграции его подтолкнуло преследование со стороны ФСБ.

Кроме того, в интервью Вороненков заявил, что он не голосовал за присоединение Крыма к России в 2014 году, с помощью его карточки проголосовали коллеги по фракции. По словам экс-депутата, доверенности на голосование он не давал. Результаты голосования стали ошибкой как для него, так и для России, подчеркнул Вороненков.