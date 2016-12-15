13:32

Политическая и социально-экономическая напряженность в российских регионах во второй половине 2016 года значительно ухудшилась. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) бывшего министра финансов Алексея Кудрина.

В частности, как отмечают авторы документа, говоря о действиях федерального центра в отношении регионов, «продолжилась линия на замещение кнутом пряника». «В целом действия центра <…> можно описать как нацеленные, скорее, на краткосрочную перспективу и реактивные по своей природе попытки обеспечения большего контроля, иногда более успешные, иногда менее, но не развития», – указывают в КГИ.

В КГИ отнесли к наиболее неблагополучным 14 регионов, при этом впервые к регионам риска были причислены Крым и Севастополь. В самом тяжелом положении оказался Алтайский край, «где весьма неблагополучная социально-экономическая ситуация сочетается с плохим политическим дизайном и повышенной протестной активностью». Еще в 13 регионах КГИ констатировал сочетание двух из трех факторов риска.

При составлении доклада в КГИ оценивали социально-экономические и политические риски, а также протестную активность в регионах РФ. Авторы документа отметили «лавинообразное снижение» в 2016 году наиболее важных характеристик, учитывающих уровень институциональной развитости и адаптивности регионального управления. «Это связано с тем, что все основные перемены, накопленные в том числе комплексом ряда решений 2014–2016, были фактически отсрочены до проведения федеральных и региональных выборов 18 сентября 2016 года», – объяснили в КГИ.