13:06

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил возможность отмены санкций против России. Об этом он заявил на заседании правительства после доклада главы Минсельхоза Александра Ткачева.

«Бояться не надо, никто санкций не отменит. Как я уже сказал недавно, наши партнеры принимают все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства», – приводит слова Медведева «Прайм».

В январе премьер России уже заявлял, что антироссийские санкции в ближайшей перспективе не отменят. Как подчеркивал Медведев, в этом вопросе также не надо надеяться «на приход новых руководителей» иностранных государств.

О снятии санкций «в скором времени» ранее говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

После присоединения Крыма в 2014 году США и ЕС установили экономические ограничения в отношении России. Возможную отмену санкций аналитики прогнозировали после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Трампа неоднократно называли «другом» президента России Владимира Путина, однако сам американский лидер подчеркивал, что не знаком со своим российским коллегой лично.

В начале января кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, отвечая на вопросы об антироссийских санкциях, заметил, что Россия должна нести ответственность за свои поступки.