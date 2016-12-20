13:59

Европейский парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом 2 марта сообщает Reuters.

Таким образом, Европарламент утвердил решение, принятое в конце февраля подавляющим большинством голосов (18 за, 3 против) в парламентском комитете по юридическим вопросам.

Лишить Ле Пен неприкосновенности было решено после того, как в декабре 2015 года она выложила в твиттере фотографии казней, которые были совершены «Исламским государством». На одной из фотографий был убитый боевиками американский журналист Джеймс Фоули.

В настоящее время Ле Пен является претендентом на пост президента Франции; ее противниками на выборах будет кандидат от политического движения «Вперед» Эмманюэль Макрон и бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон. Первый тур выборов назначен на 23 апреля 2017 года, второй – на 7 мая.

Согласно результатам опроса Opinionway 2 марта, в первом туре выборов за Ле Пен готовы проголосовать 25% избирателей, за Макрона – 23%, за Фийона – 21%. Во втором туре, как ожидают участники опроса, Макрон опередит Ле Пен с результатами 63% против 37%.