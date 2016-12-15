Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал фильм и расследование о «тайных» активах, якобы принадлежащих премьер-министру Дмитрию Медведеву. В расследовании утверждается, что Медведев «создал преступную схему», по которой связанные с ним структуры через некоммерческие фонды владеют активами на десятки миллиардов рублей, выводят деньги в офшоры, покупают на них усадьбы, яхты и винодельню в Италии. Покупки финансируются за счет кредитов госбанков и сырьевых компаний (ФБК оценил их в 70 млрд рублей) и подарков олигархов. Republic приводит главные подробности расследования и рассказывает, какую роль в нем сыграли кроссовки Медведева.

Кто состоит в «преступной схеме»?

Все имущество, о котором пишет ФБК, записано на некоммерческие фонды «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект», несколько частных компаний и связанные с ними структуры. В руководство всех этих структур входят однокурсники Медведева: Илья Елисеев (заместитель председателя правления Газпромбанка, ФБК называет его «самым доверенным лицом» Медведева), Алексей Четвертков, Алексей Долгушевский. В схему также вписаны Андрей Медведев (его называют двоюродным братом премьер-министра), предприниматель Виталий Головачев («выполняет функции номинального собственника целого ряда медведевских активов») и ученики Елисеева в СПбГУ Филипп Полянский и Наталья Харитонова.

Эти имена уже попадали в прессу, о многих из них писал и Republic.

Еще одним важным «доверенным лицом» Медведева оказался некий Владимир Дьяченко. В 2014 году «Шалтай-Болтай» опубликовал взломанную почту премьер-министра. В переписке обнаружился ящик firtreeman14@gmail.com, с которого в американских интернет-магазинах заказывались кроссовки, одежда и гаджеты. Покупки доставлялись на имя Дьяченко (и адрес офиса одной из его компаний в Москве). В списке покупок была одежда, в которой потом Медведев появлялся на публике: кроссовки (1 и 2), рубашки (1 и 2) и т.д. На Дьяченко записаны две фирмы, которые ФБК включает в схему, – «Промтехинвест» и «Техинпро».

Откуда фонды и компании получали деньги?

Навальный напоминает о 33 млрд рублей, полученных фондом «Дар» от акционеров «Новатэка» Леонида Михельсона и Леонида Симановского. Одну усадьбу на Рублевке (ФБК оценивает ее в 5 млрд рублей) фонду безвозмездно пожертвовал миллиардер Алишер Усманов (представитель Усманова не ответил на вопрос Republic).

В 2007 году УК «Дар» (дочерняя компания фонда) получала кредит от Газпромбанка на 11 млрд рублей (возглавляет фонд Елисеев, он же входит в правление банка). Дочерняя компания «Башнефти» (Объединенная нефтехимическая компания, ОНК) выдавала кредиты фирмам, связанным с «Даром» («Цертум-Инвест» и «Финконсалтинг», ФКК) на общую сумму 2,7 млрд рублей. Другие кредиты компаний из схемы в сумме составляют 17,4 млрд рублей.

«Цертум-Инвест», УК «Дар» и ФКК были с самого начала связаны между собой: они переуступали друг другу права требования по долгу. Помимо этого, Полянский и Елисеев зарегистрировали две офшорные фирмы, которые управляются одной компанией, – кипрской Furcina. Через нее покупались две яхты и итальянский виноградник. Деньги в Furcina переводились из УК «Дар», в 2010 году переименованной в «Орион», и ФКК.

Какие активы вписаны в «преступную схему»?

Начинается расследование со знаменитой «дачи Медведева» в Плесе (Republic подробно писал о ней). Второй актив – усадьба площадью 4,3 гектара и двумя домами общей площадью 3,75 тысячи квадратных метров, находящаяся на Рублевке, в поселке Знаменское. ФБК опубликовал видео, на котором видна территория усадьбы. Именно ее подарил Усманов.

https://www.youtube.com/watch?v=KA6UlywzWtg

Еще одна резиденция (площадь участка – 240 тысяч квадратных метров) находится в деревне Мансурово Курской области. Как пишет Навальный, в этом месте жил и работал дед Медведева, там же родился его отец. Участок окружен трехметровым забором, проезд к нему запрещен. Там располагается дом площадью 1,5 тысячи квадратных метров, две вертолетные площадки, декоративный пруд и спортивная площадка. Все это видно на ролике, снятом ФБК. Елисеев называл резиденцию «гостевым домом» для сотрудников агрокомплекса «Мансурово», расположенного в этой же деревне (помимо Елисеева, в руководстве агрокомплекса есть и двоюродный брат премьер-министра). «Это гостевой дом для наших сотрудников. Там иногда останавливается Дмитрий Анатольевич, когда приезжает в Мансурово», – признавал Елисеев.

https://www.youtube.com/watch?v=Qt_bYNS1slc

Среди активов, приписываемых структурам Медведева, есть и виноградники: в Анапе (управляется менеджером, близким к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву Андреем Скоком) и итальянской Тоскане (куплен на деньги кипрского офшора). Тосканскую винодельню (видео) компания, связанная с Furcina, купила в июне 2012 года за $10 млн. Тремя месяцами ранее в Тоскане останавливалась Светлана Медведева, а гостиницу, в которой она жила, закрывали для остальных посетителей. Представитель Медведевой утверждал, что она отдыхает на собственные деньги, хотя официально задекларированного дохода у Медведевой в 2008–2015 годах не было.

https://www.youtube.com/watch?v=tLrFm56E068

Медведев также часто посещает горную резиденцию «Псехако» в Красной Поляне (и выкладывает оттуда фотографии). Площадь усадьбы – 4 тысячи квадратных метров (видео), четверть из которых занимает спа-комплекс. ФБК оценивает ее в 7 млрд рублей. Резиденция управляется еще одним фондом, в руководство которого входят Елисеев и Головачев, а строилась в рамках федеральной программы подготовки к Олимпиаде в Сочи.

Еще об одной усадьбе на Рублевке уже писали «Ведомости». Раньше земля, на которой она построена, принадлежала Управлению делами президента, но в 2011 году (тогда Медведев был президентом) ее продали фирме Долгушевского за 2,5% кадастровой стоимости (18 млн рублей). Теперь (ФБК также снял ее на видео) там дом площадью три тысячи квадратных метров, вертолетная площадка и т.д.

«Ведомости» рассказывали и об историческом дворце Кушелева-Безбородко в Петербурге: тогда сообщалось, что его купил «загадочный инвестор». Инвестором был Полянский, сумма сделки не раскрывалась. Дворец превратили в элитный дом на 29 квартир со спа-комплексами и лифтом для автомобилей. Квартиры поделили между собой «Дар» и «Цертум-Инвест». Только шесть квартир, доставшиеся «Дару», ФБК оценил в 1 млрд рублей.

Еще один случай, о котором говорится в расследовании, – покупка Дмитрием Соловьевым (директором Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой) у Управления делами президента пансионата «Туапсе» в Краснодарском крае. В этом же районе фонд «Дар» получил в аренду 112 гектаров земли. В каждом случае единственным конкурентом победителя конкурса была фирма, также вписанная в схему.

И последнее: яхты Princess 85 MY и Princess 32M. Их общая стоимость достигает $16 млн, яхты были куплены кипрским офшором Ильи Елисеева. Обе пришвартованы около усадьбы в Плесе и называются «Фотиния» (церковный аналог имени Светлана).

Как отреагировал на расследование Медведев?

Сам премьер-министр не комментировал фильм ФБК. Его представитель Наталья Тимакова отослала корреспондента Republic к своим комментариям для информагентств, где сказала, что бессмысленно комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью».

Генеральный директор компании «Сейм-Агро» Андрей Медведев, который в материалах ФБК назван двоюродным братом премьер-министра, в разговоре с РБК назвал «вымыслом и фольклором» обвинения в адрес главы правительства. Он также отказался подтвердить родственную связь с Дмитрием Медведевым, сказав, что это «сугубо личный» вопрос. Связь с премьер-министром РФ отвергла и упомянутая в расследовании итальянская винодельческая компания Fattoria della Aiola.