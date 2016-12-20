14:09

Генеральная прокуратура России направила запрос в министерство юстиции Франции о выдаче основателя Межпромбанка Сергея Пугачева. Об этом сообщил официальный представитель Генпрократуры Александр Куренной, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что Пугачев объявлен в розыск российскими властями по обвинению в крупном хищении, а ущерб от его действий превышает 90 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является потерпевшим по данному делу, заявило гражданский иск на указанную сумму.

По словам Куренного, в мае 2015 года Генпрокуратура направляла запрос на экстрадицию Пугачева в Великобританию, однако банкир, «несмотря на наличие судебного запрета покидать территорию этого государства, скрылся». Как отметил Куренной, по имеющейся информации, Пугачев находится во Франции.

В феврале 2016 года британский суд признал и привел в исполнение в Англии и Уэльсе акт Арбитражного суда Москвы, который в апреле 2015 года удовлетворил иск АСВ на 75,6 млрд рублей о привлечении к ответственности бывших руководителей Межпромбанка, в том числе Пугачева. После этого АСВ стало добиваться ареста и продажи активов Пугачева во Франции и Великобритании.

АСВ подало иск к Пугачеву и другим топ-менеджерам Межпромбанка, так как считает, что они способствовали банкротству финансовой организации. Межпромбанк был лишен лицензии и признан банкротом в 2010 году. Год спустя Пугачев уехал из России.