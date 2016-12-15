14:58

Крупнейший в мире швейцарский производитель стройматериалов, компания LafargeHolcim, призналась в финансировании террористов в Сирии ради обеспечения безопасности одного из своих цементных заводов. Об этом сообщила газета «Le Monde».

В компании признали принятие «недопустимых» мер во время войны в Сирии в 2013–2014 годах. Как подтвердили в LafargeHolcim, филиал компании «платил третьим лицам, для того, чтобы договориться с вооруженными группировками». Отмечается, что, в том числе, речь идет о третьих лицах, которые находятся под санкциями.

«Оглядываясь назад, нужно признать, что условия, необходимые для обеспечения продолжения работы завода, были неприемлемыми,» – говорится в заключении внутреннего расследования компании.

Как пишет «Le Monde», средства перечислялись террористам, в том числе представителям «Исламского государства». Отмечается, что в 2010 году компания открыла на северо-востоке Сирии завод. В 2007 предприятие приобрела французская компания Lafarge, которая впоследствии слилась со швейцарским производителем Holcim. В 2011 году в Сирии началась гражданская война, однако, завод, расположенный на подконтрольной террористам части Алеппо, продолжал свою работу.

В компании изданию подтвердили существование документа, который являлся пропуском для свободного передвижения на дорогах, подконтрольных исламистам. При этом представители Lafarge отмечали, что не подтверждают подлинность документа и проводят собственное расследование.

Еще в ноябре прошлого года LafargeHolcim отрицала какое-либо участие в финансировании исламских группировок в 2013–2014 годах. Цементный завод компании прекратил свою деятельность на территории Алеппо 19 сентября 2014 года.