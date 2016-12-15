14:58

Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков переведен из СИЗО под домашний арест. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Бученкова Илья Новиков.

Как указывает издание, домашний арест Бученков будет отбывать в городе Апрелевка Наро-Фоминского района Подмосковья.

В конце февраля Новиков предложил 250 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию о человеке, которого приняли за Бученкова на видео о событиях на Болотной площади в мае 2012 года. Адвокат подчеркнул, что во время событий на Болотной его подзащитный был в Нижнем Новгороде с родственниками, но следователи эту информацию не проверяют.

Бученков был арестован в декабре 2016 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ. 17 февраля 2017 года Следственный комитет завершил следствие по делу Бученкова; ожидается, что суд начнется в апреле-мае.

Фигурантами «болотного дела» являются более 30 человек. Оно связано с оппозиционной акцией, которая была согласована властями, однако затем митинг перешел в столкновения протестующих с полицией. Между участниками шествия и полицейскими начались столкновения, которые Следственный комитет позднее назвал спланированными массовыми беспорядками. 21 февраля адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин сообщил, что расследование по «болотному делу» продлено до 7 сентября 2017 года.