15:07

Материал Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева носит ярко выраженный предвыборный характер. Об этом заявила пресс-секретарь главы правительства РФ Наталья Тимакова, передает «Интерфакс».

По ее словам, комментировать пропагандистские выпады «оппозиционного и осужденного персонажа», который заявил, что ведет предвыборную кампанию и борется с властью – бессмысленно.

Ранее 2 марта ФБК опубликовал масштабное расследование, посвященное активам Медведева, которые тот купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера. Среди имущества, которое, по данным ФБК, принадлежит Медведеву, – яхты, старинные особняки, винодельни и элитные землевладения как в России, так и за рубежом.

Как говорится в материалах ФБК, «управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица». Объем средств, которые в виде пожертвований и кредитов получили фонды, якобы связанные с Медведевым, авторы исследования оценили в 70 млрд рублей.

В сентябре 2016 года ФБК рассказал о даче у города Плес Ивановской области, якобы построенной на деньги Леонида Михельсона для Медведева. Тимакова позднее отметила, что глава правительства останавливался в этом доме, но он ему не принадлежит.

В ответ на комментарий Тимаковой Навальный в своем блоге призвал как можно шире распространить доклад ФБК об активах Медведева.

В свою очередь, генеральный директор компании «Сейм-Агро» Андрей Медведев, который в материалах ФБК был назван двоюродным братом премьер-министра, в разговоре с РБК назвал «вымыслом и фольклором» обвинения в адрес главы правительства. Он также отказался подтвердить родственную связь с Дмитрием Медведевым, сказав, что это «сугубо личный» вопрос. Связь с премьер-министром РФ опровергла и упомянутая в раследовании ФБК итальянская винодельческая компания Fattoria della Aiola.