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В деле бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко появилось еще два эпизода о получении взятки. Об этом сообщил в суде следователь, передает РБК.

По его словам, в отношении Захарченко возбудили новое уголовное дело, которое объединили с основным. Таким образом, полковник обвиняется в трех эпизодах получения взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании расследованию, заявил следователь.

По словам самого полковника, один из эпизодов связан с его знакомым Анатолием Пшегорницким, бывшим руководителем и совладельцем компании «Русинжиниринг».

«Проводилась запись моих разговоров в ресторане, мы об этом знали и весь наш разговор до расставания с Пшегорницким был шуточный. Никакой передачи денег не было», – приводит его слова Legal.report.

Второй эпизод взятки связан «с неким гражданином». При этом, как утверждает Захарченко, у следователей нет никаких доказательств, что этот гражданин передавал ему деньги.

В связи с появлением новых материалов СК не может завершить расследование до 8 марта, поэтому следствие ходатайствовало о продлении срока ареста Захарченко. В итоге суд удовлетворил прошение и продлил арест до 8 июня. Делу полковника присвоили гриф «секретно», передает ТАСС.

27 февраля стало известно, что дело полковника Дмитрия Захарченко может быть связано с главой крупной энергокомпании «Электрозавод» Леонидом Макаревичем. Как сообщало РИА Новости, в январе 2016 года у Макаревича прошли обыски по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере. Признаки хищения в налоговых документах «Электрозавода» обнаружило управление «Т» ГУЭБиПК, которым временно руководил Захарченко. По информации Следственного комитета, Захарченко предупреждал об обысках свою знакомую из Нота-банка, в котором хранил денежные средства «Электрозавод». Когда к Макаревичу пришли с обысками, у него уже была копия ордера, которую ему кто-то передал.

Информация о том, что Захарченко получил взятку от своего друга Анатолия Пшегорницкого, появилась в сентябре 2016 года. Сам полковник еще на первом заседании заявлял, что никакой взятки тот ему не давал. Обвинения самому Пшегорницкому предъявлены не были.

Полковник Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков у Захарченко нашли валюту на сумму 8,5 млрд рублей. Происхождение денег полковник объяснить отказался. Он заявлял, что все обвинения были сфабрикованы. После этого в антикоррупционном управлении МВД началась служебная проверка. В ноябре 2016 году суд арестовал счета по делу Захарченко на $16 млн.