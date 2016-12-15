Екатерина II правила Россией 34 года – дольше всех предшествующих и последующих императоров и царей. К концу ее царствования Российская империя стала одним из самых влиятельных государств в мире – к мнению Санкт-Петербурга прислушивались в Лондоне, Вене, Берлине, Париже. При Екатерине территория России приросла восточными областями Речи Посполитой, Крымом и Причерноморьем. Ее царствование было противоречивым – Екатерина переписывалась с Вольтером и Дидро, но посадила в тюрьму просветителей Радищева и Новикова, осуждала крепостное право, но именно при ней окончательно оформилось бесправие российских крестьян. Как дочь провинциального немецкого князя вжилась в роль российской императрицы и чем заслужила приставку «Великая», Republic рассказал профессор, декан исторического факультета НИУ ВШЭ Александр Каменский.

– Можно ли считать правление Екатерины II периодом наивысшего могущества Российского государства, если исходить из авторитета и влияния, которым оно пользовалось в мире?

– «Наивысшее могущество» – это, конечно, метафора, поскольку могущество не измеришь линейкой и не взвесишь на весах. Но к концу царствования Екатерины II Россия действительно стала одной из шести наиболее влиятельных стран того времени, фактически решавших судьбы мира. После смерти Екатерины А.А. Безбородко (Александр Андреевич Безбородко – кабинет-секретарь, впоследствии канцлер Российской империи. – Republic) даже говорил, что при государыне ни одна пушка в Европе не смела выстрелить без разрешения Петербурга. Но он лукавил: войны революционной Франции начались еще при жизни императрицы, и разрешения у нее никто не спрашивал. Стоит также отметить, что после разгрома Наполеона авторитет и влияние России в мире были ничуть не меньше.

– Когда читаешь жизнеописания Екатерины, не устаешь удивляться, как немецкая принцесса София Августа Фредерика органично перевоплотилась в русскую императрицу. Иногда кажется, что, полностью порвав со своим немецким прошлым, она уже заранее видела себя во главе России.

– Во-первых, как показано в недавно вышедшей на русском языке книге Клауса Шарфа «Екатерина II, Германия и немцы», она никогда не рвала со своим немецким прошлым, живо интересовалась интеллектуальной жизнью Германии, а отношения с германскими государствами занимали важное место в ее внешней политике. Во-вторых, Екатерина приехала в Россию с твердым намерением остаться тут навсегда и, будучи умным человеком, понимала, что для этого ей нужно завоевать симпатии русского народа, а для этого, в свою очередь, получше узнать страну, в которой ей предстояло жить, ее обычаи и традиции. Однако сама мысль о том, что она может стать императрицей, возникла, скорее всего, довольно поздно, и окончательно сформировалась лишь с восшествием на престол Петра III, когда встал вопрос о ее личной безопасности. Наконец, в течение своего царствования Екатерина сама формировала образ «русской государыни», вряд ли ориентируясь на какие-либо образцы.