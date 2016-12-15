15:39

Диссертационный совет при историческом факультете МГУ, который рассматривал научную работу министра культуры Владимира Мединского, расформирован. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, передает РИА Новости.

«Этого диссовета нет уже. Он закрыт», – заявил он.

По словам Садовничего, сейчас на базе Московского университета создаются свои диссоветы, поэтому диссоветы на базе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) ликвидируются.

На сайте ВАК 1 марта был опубликован приказ от 20 февраля 2017 года о закрытии диссовета в МГУ, подписанный заместителем министра образования и науки Григорием Трубниковым. Приказом прекращается деятельность совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук по научным специальностям «отечественная история» и «историография, источниковедение и методы исторического исследования».

В пресс-службе Минобрнауки позднее сообщили «Интерфаксу», что закрытие диссовета при МГУ было плановым и не связано с рассмотрением диссертации Мединского. Между тем информация на сайте ВАК свидетельствует, что этот диссовет до 30 мая 2017 года должен был провести еще 11 защит диссертаций.

В начале февраля диссовет при истфаке объявил, что не будет рассматривать работу Мединского по существу, так как в материалах отсутствуют «указания на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты». Позднее выяснилось, что на этом заседании диссовет допустил ряд нарушений, а один из его членов, профессор Сергей Мироненко назвал заседание «настоящей комедией».

До этого планировалось, что диссертацию Мединского рассмотрят в Уральском федеральном университете (УрФУ), однако в октябре ВАК отозвала дело министра из УрФУ в связи с тем, что истек двухмесячный срок рассмотрения заявления. Жалобу на диссертацию передали в МГУ.

Отказ диссовета МГУ рассматривать работу Мединского был обжалован в ВАК экспертом «Диссернета» Иваном Бабицким, который просил проверить научную работу министра в апреле 2016 года. Сам Мединский назвал авторов жалобы на его диссертацию «безработными оппозиционерами».