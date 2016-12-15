В руководстве США разгорается очередной скандал, связанный с Россией. Под подозрением в тайных контактах с Москвой оказался генеральный прокурор Джефф Сешнс. Стало известно, что в 2016 году, во время президентской кампании, он общался с послом РФ Сергеем Кисляком. Точной информации о содержании их бесед нет.

Сами по себе встречи – лишь повод для спекуляций. Но Сешнс умолчал о них, отчитываясь перед Конгрессом. Парламентское меньшинство (Демократическая партия) расценило это как ложь под присягой и потребовало его отставки. Формально лжесвидетельство – уголовное преступление (если, конечно, обвинения удастся доказать), но политиков за ложь в Конгрессе наказывают крайне редко.

С другой стороны, скандал, вызванный такими обвинениями, может обернуться отставкой. Это произошло с советником президента по национальной безопасности Майклом Флинном. Его также подозревали в кулуарных связях с Россией – стало известно, что он встречался с послом РФ, предположительно обсуждая отмену санкций. Но поводом для отставки стало другое – то, что он пытался скрыть это от коллег, включая вице-президента Майка Пенса.