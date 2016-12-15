Первого октября 2010 года бывшей первой леди США Хиллари Клинтон пришлось извиняться. Государственный департамент, возглавляемый ею, в публичном сообщении объявил, что «возмущен» и сожалеет о событиях 64-летней давности, и повинился перед народом Гватемалы. Извиняться было за что: после Второй мировой войны минздрав США с согласия властей центральноамериканской страны проводил медицинские опыты над ничего не подозревающими гватемальцами, заражая их сифилисом и другими заболеваниями, передающимися половым путем. Дети и внуки случайных «пациентов» до сих пор борются с симптомами этих болезней и ждут компенсаций и лечения. Несмотря на всеобщее возмущение, они не получили ни того, ни другого, рассказывает материал Slate.