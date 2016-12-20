16:57

Ряд менеджеров «Роснефти», а также представители Газпромбанка и ВТБ получили правительственные награды «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиции России в глобальной нефтегазовой отрасли» и улучшение инвестиционного климата. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 2 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, финансовый директор «Роснефти» Петр Лазарев, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров и глава «Независимой нефтегазовой компании», бывший президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов получили Орден Почета. Им же был награжден первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьев.

Медалями ордена «За заслуги перед отечеством II степени» награждены заместитель управляющего делами «Роснефти» Ольга Шокина, а также сотрудники департамента отношений с инвесторами, департамента правового обеспечения бизнеса и других отделов нефтяной компании. Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов награжден Орденом Александра Невского.

В январе 2015 года Иван Сечин, сын президента «Роснефти» Игоря Сечина, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд». Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев тогда пояснил, что Иван Сечин был награжден за бурение в Карском море.