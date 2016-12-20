Росстат утверждает: за последний год цены в России в среднем выросли на 5% – на столько они оказались выше в январе 2017 года по сравнению с январем 2016-го. Похоже ли это на правду? Большинство россиян уверены, что нет. Данные ежемесячных опросов населения, проводимых по заказу Банка России, показывают, что «средний» россиянин систематически оценивает инфляцию в несколько раз выше. В том же январе 2017 года медианное значение инфляции по данным опроса – 14%. То есть половина опрошенных считают, что за последний год потребительские цены выросли больше, чем на 14%. В отдельные периоды этот разрыв становится еще заметнее. К примеру, в середине 2015 года почти 18% опрошенных предполагали, что цен за год выросли более чем на 50%, хотя официальная инфляция в этот период составляла 15–16%.

Означает ли это, что Росстат измеряет совсем не ту инфляцию, которая актуальна для населения – что его методики неадекватны, а результаты бессмысленны? А ведь именно на этот показатель ориентируется вся политика Центробанка, ставя в прямую зависимость от него важнейший для экономики параметр ключевой ставки.

Инфляция по Росстату и по опросам населения (медиана)

Источники: Росстат, Банк России