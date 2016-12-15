17:05

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов направил в Следственный комитет заявление на премьер-министра Дмитрия Медведева и миллиардера Алишера Усманова. Об этом сообщают «Ведомости».

Рубанов потребовал завести дело на Медведева за получение взятки ( статья 290 УК РФ), Усманова – за дачу взятки (статья 291 УК РФ).

Заявление было направлено по итогам расследования ФБК. В нем, в частности, говорится, что в 2010 году Усманов пожертвовал усадьбу в подмосковном поселке Знаменском. Резиденцию, которую ФБК оценивает в 5 млрд рублей, получил Фонд поддержки социально значимых государственных проектов, которым руководят однокурсники Медведева Илья Елисеев и Алексей Четвертков.

«Имеются основания полагать, что вышеуказанная передача недвижимого имущества стоимостью 5 млрд рублей является взяткой», – уточняется в заявлении.

Рубанов также просит завести дело о растрате (статья 160 УК РФ) по инвестициям Фонда региональных некоммерческих проектов «Дар» (также возглавляемого Елисеевым). По данным ФБК, фонд не имеет права распоряжаться имуществом вне устава и передавать его без эквивалентного возмещения.

Ранее 2 марта ФБК опубликовал расследование, в котором рассказал о «тайной империи» Медведева. По словам основателя ФБК Алексея Навального, премьер-министр создал «преступную схему» и с помощью доверенных лиц получил активы на 70 млрд рублей. В их числе усадьбы, яхты и винодельни.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова назвала Навального «оппозиционным и осужденным персонажем», который ведет борьбу за власть. По словам Тимаковой, расследование комментировать «бессмысленно».