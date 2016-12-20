17:23

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что сирийские войска при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

О том, что войска Сирии при поддержке российской стороны вошли в исторический центр Пальмиры, сообщает также Associated Press со ссылкой на агентство SANA. Боевики «Исламского государства» покинули город.

ИГИЛ захватывало Пальмиру дважды – в мае 2015 года и в декабре 2016 года. В первый раз город был освобожден силами правительственной сирийской армии и российских ВКС в марте 2016 года; после этого виолончелист Сергей Ролдугин выступил в античном амфитеатре Пальмиры.

Пальмира находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. За то время, когда город находился под контролем ИГИЛ, в нем были разрушены античные храмы, арки и погребальные башни, а на территории амфитеатра происходили массовые казни.