17:37

Главой «Уралвагонзавода» станет замминистра промышленности и торговли РФ Александр Потапов. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мы рассчитываем, что под руководством Потапова будут реализованы амбициозные цели, стоящие перед “Уралвагонзаводом”», – приводит его слова «Интерфакс».

Чемезов назвал Потапова опытным руководителем, который «глубоко погружен в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономическую деятельность, а также структуру выполнения гособоронзаказа».

2 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Александра Потапова от должности замглавы Минпромторга РФ. Информация о том, что он может сменить Олега Сиенко на посту гендиректора «Уралвагонзавода», появилась еще 28 декабря. За день до этого президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций УВЗ «Ростеху» Сергея Чемезова. По данным «Ведомостей», в начале октября с просьбой сменить владельца УВЗ и передать его корпорации «Ростех» к Путину обратился вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Нижнетагильский УВЗ занимается производством военной техники, строительных машин и вагонов. До передачи «Ростеху» он полностью принадлежал государству. По итогам 2015 года убыток УВЗ увеличился втрое до 16,4 млрд рублей. За последние два года предприятие неоднократно просило о многомиллиардных госгарантиях, часть из них были выданы.