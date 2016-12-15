18:20

Гражданин России, задержанный в аэропорту Александрии 2 марта, не имел при себе ни взрывного устройства, ни его муляжа. Об этом РИА Новости заявил генеральный консул РФ Рашид Садиков.

Как передает ТАСС, служба безопасности аэропорта задержала россиянина после того, как обнаружила в его чемодане банку с газированным напитком, провода и микросхемы. Однако проверка показала, что никаких взрывных устройств или их муляжей у пассажира не было.

Ранее газета Egypt Independent со ссылкой на неназванные источники написала, что гражданин РФ был задержан за провоз в багаже самодельного взрывчатого вещества. По другим данным, в чемодане пассажира был обнаружен муляж ручной гранаты.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом осенью 2015 года, после того, как в октябре на лайнере А321, возвращавшемся из Шарм-эль-Шейха, произошел теракт. После этого власти обеих стран начали разрабатывать протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения авиабезопасности, проект которого правительство РФ одобрило 17 февраля 2017 года.

21 февраля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что «дата открытия Египта до сих пор пока неясна». Она отметила, что у российской стороны еще имеются вопросы к мерам по обеспечению безопасности в египетских аэропортах.