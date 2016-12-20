18:58

Пост куратора России и Европы в Совете по национальной безопасности США предложили старшему научному сотруднику Института Брукингса Фионе Хилл. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.

Сейчас проходят формальные процедуры проверки Хилл перед вступлением в должность. Издание пишет, что Белый дом пытается получить одобрение представителей Конгресса от обеих партий, обеспокоенных контактами команды Трампа с Россией.

Хилл, имеющая также британское подданство, работала в американской разведке. После этого она начала заниматься геополитическими исследованиями. В 2013 году специалист совместно с Клиффордом Гэдди выпустила книгу «Мистер Путин: оперативник в Кремле». В ней приводился психологический портрет российского лидера, составленный из шести идентичностей: «государственник», «любитель истории», «выживальщик» (имелась в виду блокада Ленинграда), «аутсайдер», «рыночник» и, непосредственно, «оперативник».

Как рассказывается в рецензии Financial Times, авторы книги описали Путина как гендиректора корпорации «Россия», окружение которого состоит из бывших петербургских коллег, олигархов и «реликтов ельцинских времен». Всех их объединяет возможность «делать деньги», а власть Путина основана на компромате, собранном об окружении. Коррупцию Хилл и Гэдди называли необходимым элементом корпорации.

Хилл критиковала «автократические» тенденции в правлении Путина и желание «ослабить» США. Летом 2016 года эксперт называла основными инструментами российского лидера «шантаж и запугивание».