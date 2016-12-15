Автоматизация производства освобождает человека от труда, но ученых пугает будущее человечества, оставшегося без работы. Одно из главных решений проблемы – идея базового дохода, которая обсуждается уже давно (строго говоря, еще со времен «Утопии» Томаса Мора), но теперь обрела новый смысл. «Не должна ли Кремниевая долина, которая создала проблему трудоустройства человека в будущем, предложить и ее решение?» – спрашивал слушателей в декабре 2016 года на лекции в Стэнфорде президент главного американского стартап-инкубатора Y Combinator Сэм Альтман.

В статье в New York Times журналистка издания Atlantic Энни Лоури рассказывает об эксперименте с базовым доходом в деревнях в Кении, который проводит американская некоммерческая организация GiveDirectly, собравшая на эксперимент деньги у Google, Facebook, eBay и других технологических компаний. Лоури, которая пишет книгу о базовом доходе, побывала с представителями GiveDirectly в кенийской деревне, жизнь в которой, до этого невыносимо бедная, судя по всему, налаживается благодаря эксперименту. Как? Ответ в названии GiveDirectly («отдавай напрямую»), которая вместо обычной гуманитарной помощи рискнула помогать своим африканским подопечным деньгами, перечисляя их на счет в системе мобильных платежей.