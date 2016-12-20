19:30

Акции компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, в начале торгов 2 марта – первых после IPO – выросли на 45%. К 19:25 мск стоимость ценных бумаг Snap поднялась до $24,6 за акцию.

В рамках первичного размещения бумаги Snap были оценены по $17. В результате стоимость всей компании была оценена в $24 млрд.

В итоге IPO Snap стало крупнейшим в США с 2014 года, когда на биржу вышла Alibaba и привлекла рекордные $25 млрд, отмечает MarketWatch. По данным источников CNBC, книга заявок на акции Snap была переподписана 12 раз.

Мессенджер Snapchat был запущен в 2011 году. Он позволяет пользователям обмениваться фотографиями и картинками, исчезающими после просмотра. Число активных пользователей Snapchat составляет 158 млн в сутки.