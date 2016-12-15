2 марта, 23:00

Команда расследователей Bellingcat совместно с Conflict Intelligence Team подготовила новый доклад о крушении рейса MH-17 в Донбассе. Материал есть в распоряжении Republic.

Новый доклад посвящен роли отставного российского офицера Сергея Дубинского, известного как Хмурый. Bellingcat проанализировала пять звонков Хмурого, опубликованные Службой безопасности Украины и Международной следственной группой.

Речь идет о разговорах Дубинского 17 июля 2014 года – день, когда был сбит пассажирский Boeing. Боец с позывным Бурятик интересуется у Дубинского, куда грузить ракетную установку «Бук-М1». Он поясняет, что второй машины для перевозки «Бука» не нашлось, в итоге ее сняли с трала, и она пересекла российско-украинскую границу своим ходом, после чего ее погрузили на другой трал и увезли в Донецк. По словам Дубинского, «Бук» должен уйти к месту назначения с танками батальона «Восток».

Далее Хмурый разговаривает с бойцом Санычем (СБУ представила его как заместителя Дубинского). Он поинтересовался, куда подогнать «Бук», чтобы поставить в колонну. При этом Хмурый называет установку «моя».

Следующие переговоры Дубинского прошли с бойцом Библиотекарем, они были посвящены сопровождению «Бука» до Снежного и его охране. Дубинский уточняет, что отвезти установку нужно к селу Первомайское, откуда и была запущена ракета.

Последний разговор Хмурого (уже после крушения MH-17) был с бойцом Боцманом. Он рассказал, что утром получил «Бук», после чего удалось сбить украинский самолет Су-25. Как указывает Bellingcat, в тот день единственным сбитым самолетом был Boeing. (В сообщении «Сводок от Стрелкова Игоря Ивановича», опубликованном вечером 17 июля и позже удаленном, говорилось о том, что бойцы ДНР сбили украинский Ан-26, «а также еще есть информация о втором сбитом самолете, вроде бы “Су”).

Хмурый также упоминается в переговорах бывшего командира батальона “Восток” Александра Ходаковского от 18 июля об извлечении ключевых объектов с места крушения MH-17. По словам Ходаковского, у Дубинского есть “две единицы” (вероятно, “черные ящики”). Отмечалось также, что в попадании ящиков в руки бойцов ДНР заинтересована “Москва”. Изначально ДНР хотела отдать самописцы в Россию, однако после публичного отказа главы МИД Сергея Лаврова их передали Международной следственной группе.

В феврале 2017 года Bellingcat опубликовала расследование, в котором раскрыла личность Дубинского. Уточнялось, что это отставной российский офицер, сейчас живущий в Ростовской области. Сам Дубинский отметил, что не стрелял по самолету и не отдавал команду сбивать Boeing. Он не стал уточнять, имел ли отношение к перевозке “Бука” в Донбасс. В расследовании Bellingcat приводились фотографии Хмурого с актерами Иваном Охлобыстиным и Михаилом Пореченковым. Позже Охлобыстин написал колонку, в которой не стал отрицать знакомство с Дубинским, но усомнился в причастности Хмурого к крушению Boeing.