2 марта, 22:28

Президент США Дональд Трамп заявил, что «полностью» доверяет генеральному прокурору США Джеффу Сэшнсу, который подозревается в сокрытии контактов с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, передает Reuters.

Трамп считает, что Сэшнс был «правдив» во время присяги. Президент США выступает против ухода прокурора со своего поста, уточняет агентство.

Как позже сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Сэшнс общался с Кисляком «исключительно» в качестве сенатора США [до назначения на пост генпрокурора Сэшнс был сенатором от штата Алабама].

Сам генпрокурор также подтвердил факт контактов и добавил, что берет самоотвод от любых расследований предполагаемого вмешательства России в процесс выборов президента США.

1 марта The Washington Post опубликовала статью о двух встречах Сэшнса с Кисляком в 2016 году. По информации издания, во время принятия присяги в Конгрессе генпрокурор умолчал об этих контактах. Газета добавила, что одна из встреч произошла в сентябре – период, который спецслужбы США считают «пиком российской хакерской кампании», призванной повлиять на результаты президентских выборов в стране.

Сэшнс тогда отверг приведенную в статье информацию и подчеркнул, что никогда не встречался с представителями России.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после материала WP, в котором говорилось о его контактах с Кисляком. В декабре 2016 года советник якобы обсуждал с российским послом по телефону возможную отмену санкций против РФ. Флинн позже признал, что действительно общался с послом, но разговор шел о высылке из США 35 российских дипломатов.