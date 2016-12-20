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Вице-премьер Александр Хлопонин отправил президенту Владимиру Путину письмо с предложением создать единого регулятора для контроля за алкогольной и табачной продукцией, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух федеральных чиновников и несколько источников в отрасли.

По словам одного из видевших письмо собеседников, это означает, что Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) будет распространяться не только на алкоголь, но и на оборот табачных изделий. Президент уже одобрил письмо, уточнил он.

Как отмечают «Ведомости», фактически речь идет о передаче полномочий по регулированию рынка Минфину.

Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова отказалась комментировать эту информацию, но рассказала, что варианты улучшения контроля за оборотом табачного рынка прорабатываются по поручению Путина.

Регулятор может быть создан на базе подконтрольного Минфину Росалкогольрегулирования (РАР). Как отмечает «Коммерсантъ», в январе РАР отчиталось об увеличении в 2016 году на 28,4% (до 164,8 млрд рублей) поступлений в бюджет акцизов с крепкой алкогольной продукции. По данным регулятора, рост произошел из-за вытеснения из легальной розницы контрафактной продукции, что, в свою очередь, стало возможным благодаря появлению ЕГАИС.

Опрошенные газетой представители табачной отрасли негативно оценили перспективу.

Как отметили в пресс-службе Philip Morris International, ЕГАИС создавалась для рынка алкоголя и «не учитывает особенности» табачной отрасли. В Japan Tabacco International выразили мнение, что основная причина появления незаконной табачной продукции связана с «ее перетоком из Белоруссии и других стран ЕвразЭС», и ЕГАИС не изменит ситуацию.

Заместитель гендиректора Imperial Tobacco Андрей Рогов рассказал газете, что идея распространить ЕГАИС уже обсуждалась осенью, и тогда представители отрасли направили премьер-министру Медведеву письмо, в котором сообщили, что считают предложенное регулирование избыточным, так как доля контрафакта и контрабанды на рынке составляет всего около 2%.

В Минфине также не поддерживают идею и планируют разработать «механизмы» специально для табачной отрасли, дополняет издание.