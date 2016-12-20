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Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа в 2017 году может не получить лекарственные препараты, узнал «Коммерсантъ».

Как сообщает газета, с 2017 года централизованные закупки антиретровирусных препаратов осуществляет Минздрав, и в списке получателей этих лекарств центр отсутствует.

Руководитель центра Вадим Покровский подтвердил изданию, что учреждения нет в списке, но уточнил, что «официальных уведомлений» пока не было. По его словам, в 2016 году Минздрав закупал для центра препараты согласно распоряжению правительства, и на 2017 год такое распоряжение «тоже есть».

«В Минздраве нам объяснили, что мы относимся к структуре Роспотребнадзора, а в положении о нем отсутствует медпомощь больным, поэтому говорят, что закупать не могут. На текущий момент мы начали оповещать своих больных, что, возможно, у нас больше не будет препаратов», – рассказала газете старший научный сотрудник центра Наталья Ладная.

Ладная также отметила, что Роспотребнадзор может закупать препараты для центра, но у него нет на это средств. В Минздраве центру предложили купить «препараты за собственный счет или оказывать помощь пациентам платно».

Как сообщили «Коммерсанту» в Минздраве, «отдельных закупок для центра проводиться не будет, поскольку в заявленный период не были предоставлены необходимые документы», а опасения по поводу отсутствия лекарств назвали «безосновательными».

По данным издания, 3 марта центр проверит Росздравнадзор.

Отмечается, что в расположенном в Москве центре лечится тысяча человек, причем большинство из них пациенты из дальних регионов.

В ноябре 2016 года Министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила о критическом уровне распространения ВИЧ в 10 регионах страны, а в сентябре число ВИЧ-инфицированных россиян превысило миллион человек.