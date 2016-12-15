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Сын Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин покинет пост заместителя директора департамента имущественных отношений Минобороны и станет вице-президентом по транспортной авиации в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом «Коммерсанту» рассказали близкие к ОАК и Минобороны источники.

По информации издания, все вопросы «де-факто согласованы», и решение будет оформлено, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу удовлетворит рапорт Рогозина об увольнении. За переход Рогозина выступили президент корпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который также занимает пост председателя совета директоров ОАК.

Как рассказали собеседники газеты в авиапроме, Рогозин, среди прочего, будет курировать создание тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А, легкого Ил-112В, а также заниматься «перспективными разработками» вроде сверхзвукового транспортного самолета. Новый вице-президент ОАК также должен будет разобраться с убыточностью ульяновского завода «Авиастар-СП».

О назначении Рогозина на пост заместителя директора департамента имущественных отношений Минобороны стало известно в марте. На предыдущей должности он отвечал за работу крупных подведомственных Минобороны предприятий, а также занимался корпоративными вопросами. Коллеги отзываются о его работе «положительно», отмечает «Коммерсантъ».