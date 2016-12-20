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Илья Елисеев, заместитель председателя правления Газпромбанка и однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева, назвал расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Медведева «информационным вбросом», передают «Ведомости».

«Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований»,– говорится в заявлении Ильи Елисеева.

В сообщении Елисеев также указывает, что организации, в которых он выступает «акционером, учредителем или руководителем» ведут законную деятельность и не связаны «ни с кем из политических деятелей или государственных служащих».

Ранее генеральный директор компании «Сейм-Агро» Андрей Медведев, который в материалах ФБК фигурирует как двоюродный брат премьер-министра, в разговоре с РБК назвал «вымыслом и фольклором» обвинения в адрес главы правительства. Связь с Медведевым опровергла и упомянутая в расследовании итальянская винодельческая компания Fattoria della Aiola.

2 марта основатель ФБК Алексей Навальный в своем блоге опубликовал расследование, в котором рассказал о «основанной на некоммерческих благотворительных фондах преступной схеме» Медведева и его доверенных лиц. По информации Навального, в результате махинация премьер-министр получил активы на сумму 70 млрд рублей, включая усадьбы, яхты и виноградники.

Среди доверенных лиц назывался, в том числе, Илья Елисеев – председатель наблюдательного совета Фонда «Дар», Фонда поддержки социально-значимых государственных проектов (Соцгоспроект), Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ). По данным ФБК, фонды участвовали в коррупционной схеме.

Позднее ФБК обратился в Следственный комитет с просьбой завести дело на Медведева за получение взятки ( статья 290 УК РФ) и на бизнесмена Алишера Усманова – за дачу взятки (статья 291 УК РФ). Согласно выводам расследования, в 2010 году Усманов пожертвовал Соцгоспроекту усадьбу в подмосковном поселке Знаменском стоимостью 5 млрд рублей.

ФБК также попросил завести дело о растрате (статья 160 УК РФ) по инвестициям Фонда «Дар». По данным ФБК, фонд распоряжался имуществом вне устава и передавал его без эквивалентного возмещения.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа».