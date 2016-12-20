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Гражданин КНДР Ри Чен Чоль, задержанный в Малайзии по подозрению в причастности к убийству сводного брата лидера КНДР Ким Чем Нама, освобожден и готовится к депортации, сообщает Kyodo News.

Как пишет агенство, освобождение Ри, который совместно с еще 7 гражданами КНДР «по-прежнему считается непосредственно причастным к инциденту [по версии спецслужб Южной Кореи]», подчеркивает сложность воссоздания картины убийства.

Об освобождении северокорейца 2 марта заявил прокурор Мохаммед Апанди Али. По его словам, в отношении гражданина КНДР не нашлось достаточных доказательств.

47-летний Ри стал четвертым задержанным в связи с убийством Ким Чем Нама. До него малайзийская полиция задержала двух женщин (одна является гражданкой Индонезии, у второй был вьетнамский паспорт) и одного мужчину (подданного Малайзии).

В розыске находятся еще четверо предположительно причастных к делу граждан КНДР, которые покинули страну сразу после убийства. Сообщалось, что они добирались до Пхеньяна, в том числе, через Москву и Владивосток, но Россия отказалась задерживать их по просьбе спецслужб Южной Кореи.

27 февраля Южная Корея назвала организаторами убийства Ким Чен Нама 8 сотрудников двух северокорейских министерств.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля. В Минздраве Малайзии позже заявили, что смерть наступила в результате «сильного паралича» из-за вещества VX, который относится к химическом оружию.