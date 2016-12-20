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ЦБ РФ отозвал лицензию у казанского Татфондбанка, сообщается на сайте регулятора. Также ЦБ отозвал лицензию у Интехбанка, проблемы у которого начались одновременно с Татфондбанком.

Кроме того, больше не сможет, по решению ЦБ, осуществлять банковскую деятельность татарстанский Анкор банк.

Во всех указанных финансовых организациях регулятор назначил временную администрацию в лице Агентства страхования вкладов.

Татфондбанк – второй по величине банк Татарстана. Финансовая организация перестала обслуживать клиентов в середине декабря 2016 года.

По данным «Коммерсанта», вкладчики Татфондбанка потеряли 4 млрд рублей. В январе «Ведомости» писали, что клиенты банка, возможно, намеренно сокращали средства на своих счетах перед введением моратория на выплату кредитов, чтобы получить страховку.

Казанский Интехбанк приостановил обслуживание клиентов через несколько дней после того, как это сделал Татфондбанк. В Интехбанке объяснили это решение «сложившимся кризисом в банковском секторе».