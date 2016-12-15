10:11

Сервис Uber согласился зарегистрировать беспилотные автомобили в Калифорнии как того требуют правила штата. Об этом сообщает Bloomberg.

В декабре власти Калифорнии запретили Uber использовать автомобили с автопилотом, поскольку компания не получила специальное разрешение на тестирование таких машин.

Спустя несколько дней сервис приостановил испытания беспилотных такси в Сан-Франциско, хотя ранее заявил, что не будет этого делать.

Как объясняли в компании, автомобили не считаются в полном смысле самоуправляемыми, в них всегда находится человек, который может взять управление.

Uber в сентябре прошлого года запустил беспилотные такси в Питтсбурге, сервис использует автомобили Ford. В Калифорнии Uber также ездит на Ford, а также на Volvo.