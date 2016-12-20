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Борьба администрации президента США Дональда Трампа с утечками в СМИ информации из государственных ведомств породила среди американских госслужащих «паранойю». Об этом Reuters рассказали несколько анонимных источников.

По словам собеседников агентства, они опасаются, что под видом борьбы с утечками Белый дом пытается ограничить поток информации внутри и вне правительства, а также удержать чиновников от разговоров со СМИ на темы, которые могут повлечь «негативные истории».

Сотрудники нескольких федеральных агентств сказали Reuters, что служащие боятся прослушки своих телефонов и чтения электронной почты. Они даже воздерживаются от высказывания своей точки зрения при внутренних обсуждениях, добавили собеседники агентства.

Один из источников сообщил, что глава Минфина Стивен Мнучин на первой встрече с сотрудниками министерства предупредил их о возможной прослушке телефонов во избежание утечек информации в СМИ.

Как сказал собеседник Reuters, госслужащих предупредили, что наблюдение за ними может стать постоянной политикой.

Как сообщили агентству в Минфине, на встрече с сотрудниками министерства Мнучин обсудил вопросы конфиденциальности информации, тема проверки телефонов «конечно же не обсуждалась». Также, по словам представителя Минфина, не обсуждался вопрос наблюдений за действиями служащих как постоянной политики Белого дома.

Издание Politico 26 февраля сообщило, что пресс-секретарь президента США Шон Спайсер поручил проверить телефоны сотрудников Белого дома из-за утечек в СМИ. По информации издания, чиновников выборочно попросили сдать свои телефоны, чтобы проверить, не общались ли они с журналистами.

За несколько дней до этого CNN сообщил о встрече заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба с руководителем аппарата Белого дома Райаном Прибусом из-за публикации в New York Times (NYT) о связях избирательного штаба Трампа с российской разведкой.

По данным телеканала, Прибус попросил Маккейба опровергнуть эту информацию, представитель ФБР отказался это сделать. Трамп после этого обвинил Бюро в неспособности найти тех, кто виноват в утечке этих данных.

Ранее Трамп неоднократно называл некоторые американские СМИ лжецами и обвинял их в публикации фейковых новостей. Также он назвал CNN, The New York Times, NBC, ABC и CBS «врагами американского народа».