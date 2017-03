В ночь на 4 марта Первый канал покажет документальный фильм «The Beatles против The Rolling Stones», снятый французскими режиссерами Микаэлем Празаном и Кристианом Ратини. История отношений между самыми популярными английскими рок-группами 1960-х выглядит актуальной и сейчас. А тема конкуренции выходит далеко за рамки собственно музыки (действительно, что было бы с Coca-Cola без PepsiCo?). Мы попросили продюсера и журналиста Александра Кушнира посмотреть фильм заранее и написать о нем.

Весной 1963 года на одном из клубных концертов The Rolling Stones появились четверо парней в одинаковых кожаных плащах. Удивленный Мик Джаггер чуть не прикусил свой знаменитый язык, а Кит Ричард от неожиданности взял неправильный аккорд. Прямо перед ними попивали виски Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, песни которых оккупировали первые места всех британских хит-парадов.

Несмотря на социальную пропасть, их разделявшую, ливерпульцы The Beatles и столичные парни из The Rolling Stones подружились в тот же вечер. Вскоре The Beatles подарили новым друзьям мелодичную песенку «I Wanna Be Your Man». Недолго думая, Джаггер резко утяжелил аранжировку и превратил этот эстрадный шлягер в гимн порочности и сладострастию. И вскоре никому не известные The Rolling Stones вышли с этой песней на первое место в хит-параде.

Их успех был ошеломляющим. Теперь лидеров национальных чартов стало двое, что было неудивительно. The Beatles и The Rolling Stones привнесли на британскую рок-сцену не только новый звук, но и ощущение свободы. Их свежесть и непосредственность затмили всех. При этом в контексте «свингующего Лондона шестидесятых» обе группы оказались очень разными. The Beatles воспевали любовь, а развратники из The Rolling Stones прославляли темную сторону жизни и, виляя бедрами, грозно рычали про секс, «колеса» и странные коктейли. «Битлы хотят держать вас за руку, а роллинги мечтают спалить ваш город», – заявил тогда культовый американский писатель Том Вулф. И был полностью прав.