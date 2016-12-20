11:29

Основатель Межпромбанка Сергей Пугачев просит Международный арбитражный трибунал в Гааге привести в качестве свидетелей по его иску к России премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу ЦСР Алексея Кудрина и других высокопоставленных чиновников. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

Банкир обвиняет российские власти в незаконной экспроприации его собственности и требует выплаты $12 млрд компенсации.

«Наш список свидетелей оказался достаточно впечатляющим. Пока это предварительный список, он будет гораздо шире. В него входят Дмитрий Медведев, Игорь Сечин, Кудрин, Игнатьев, Кожин, Козак, Улюкаев, который сейчас находится под домашним арестом и который выполнял указания Путина, приведшие к тому, что мне не выплатили ни цента. Хотя мне известно, что сам он хотел деньги выплатить, но не получилось», – сказал Пугачев.

По его словам, президент России Владимир Путин фигурирует в списке свидетелей, однако он обладает иммунитетом как глава государства от судебных преследований и не может участвовать в судебных процессах.

Пугачев также рассказал, что Франция не собирается рассматривать иск российской Генпрокуратуры по поводу его экстрадиции. Франция не экстрадирует своих граждан, подчеркнул банкир. «Нет такой юридической процедуры», – добавил он.

2 марта Генеральная прокуратура России направила запрос в министерство юстиции Франции о выдаче Пугачева. В мае 2015 года Генпрокуратура также направляла запрос на экстрадицию Пугачева в Великобританию, однако ему удалось покинуть страну.

Активы банкира были арестованы после того, как британский суд привел в исполнение в Англии и Уэльсе акт Арбитражного суда Москвы. Суд в России в апреле 2015 года удовлетворил иск АСВ на 75,6 млрд рублей о привлечении к ответственности бывших руководителей Межпромбанка, в том числе Пугачева. После этого АСВ стало добиваться ареста и продажи активов Пугачева во Франции и Великобритании.