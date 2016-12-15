12:07

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО Петр Павел 3 марта по телефону обсудили вопросы взаимодействия сторон.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в Republic.

«Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом Россия-НАТО решения о заморозке отношений», – подчеркнули в российском военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что Герасимов и Павел обсудили перспективы восстановления сотрудничества в военной сфере и «подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на снижение напряженности и стабилизацию обстановки в Европе».

НАТО объявило о приостановке сотрудничества с Россией в 2014 году после начала конфликта на Украине.

С 2016 года альянс придерживается официальной стратегии сдерживания России, к весне 2017 года блок намерен разместить четыре дополнительных батальона в Восточной Европе. Сообщалось, что переброска американских военных из Германии в Польшу началась в декабре прошлого года.