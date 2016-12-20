12:03

Минфин с 6 марта по 7 апреля будет закупать валюту на 3,2 млрд рублей в день. Таким образом за месяц ведомство потратит на покупку валюты 70,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина.

«При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку валюты на внутреннем рынке, в последующие периоды будет выше», – отмечают в ведомстве.

Сокращение объема закупки валюты связано тем, что фактически полученные доходы от продажи нефти и газа в феврале были ниже их оценки на 21,4 млрд рублей. При этом, по прогнозам, в марте нефтегазовые доходы должны составить на 91,9 млрд рублей больше по сравнению с суммой, заложенной в законе о бюджете.

Помимо этого, фактический обменный курс доллара к рублю в феврале «сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением января, использовавшимся для оценки», добавили в ведомстве.

Сейчас ведомство тратит на покупку иностранной валюты по 6,3 млрд рублей в день. Таким образом С 7 февраля по 6 марта планируется купить валюту на сумму 113,1 млрд рублей.

После объявления Минфина рубль укрепился по отношению к доллару на 12 копеек. На 12:02 мск курс доллара на Московской бирже составлял 58,72 рубля.

В конце января Минфин сообщил, что с февраля начнет операции по продаже и покупке иностранной валюты. Покупка будет проводиться, если стоимость нефти марки Urals будет выше $40 за баррель. По состоянию на 12:34 цена на нефть марки Brent составляла $55,30 за баррель, цена нефти марки Urals – $55,18.

По данным Reuters, в 2017 году Минфин планирует получить дополнительно 1,4 трлн рублей при стоимости нефти $50, а при цене $55 за баррель – 2 трлн рублей.