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Москва не будет применять подходы Вашингтона к контактам посла США Джона Теффта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не хотим обезьянничать, и не будем обезьянничать. Но если бы такой же принцип был применен к деятельности посла Теффта в Российской Федерации и к его контактам, то, я вас уверяю, это было бы очень веселая картина», – цитирует его «Интерфакс».

Как заметил министр, по его мнению, российского посла в США Сергея Кисляка обвиняют в том, что он «общался с американскими политиками, которые находились в оппозиции к администрации Обамы».

По словам Лаврова, послы назначаются для поддержания отношений между государствами, и «эта практика никогда никем не оспаривалась», передает РИА Новости.

«Что касается ситуации вокруг российско-американских отношений и конкретно вокруг тех контактов, которые наш посол проводил и проводит, могу сказать одно – собственно, послы назначаются ради поддержания отношений между государствами, отношения поддерживаются в виде встреч, бесед, контактов», – сказал глава МИД РФ.

Скандал, который возник из-за общения Кисляка с американскими чиновниками, Лавров назвал «охотой на ведьм».

Washington Post 2 марта сообщила, что с Кисляком дважды встречался генеральный прокурор США Джефф Сэшнс. В Демократической партии после публикации призвали Сэшнса уйти в отставку. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Сэшнс общался с Кисляком только когда был сенатором от штата Алабама.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в феврале ушел в отставку после того, как стало известно о его переговорах с Кисляком. Минюст до этого предупреждал, что контактами с российским послом Флинн скомпрометировал себя.

По данным Washington Post, Флинн и Кисляк обсуждали антироссийские санкции, советник Трампа утверждал, что говорил с послом о высылке из США российских дипломатов.