«Россия должна приготовиться к тому, что будет жить в условиях санкций неопределенно долго», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу». «Неопределенно долго» – это сколько? Спустя два дня услужливые эксперты в госэфирах дают расширительное толкование. «Нужно приготовиться к тому, что санкции – это может быть на поколение», – повторяют они на разные лады. Эти фразы произносятся с позиции «трезвой, скептической» оценки будущего. Кажется, мы ко всему уже привыкли, но формула «в России при санкциях нужно жить долго» обращает на себя внимание как попытка государства сформулировать образ будущего. А государство делает такие попытки нечасто.